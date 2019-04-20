Рынок 5G-модемов для смартфонов поделят пять компаний — СМИ

Тайбэй, , 12:56 — REGNUM Модемные чипы с поддержкой связи пятого поколения (5G) для мобильных устройств в ближайшем будущем будут поставляться только пятью компаниями. Об этом сообщает газета DigiTimes.

По данным издания, после того, как американская компания Intel объявила об отказе от планов по производству 5G-модемов для смартфонов, на этом рынке осталось только пять игроков.

В настоящее время поставки таких чипов могут обеспечить только южнокорейская компания Samsung, американская Qualcomm, тайваньская MediaTek, а также китайские компании Unisoc (ранее Spreadtrum) и HiSilicon (дочерняя компания Huawei).

Отмечается, что Samsung и HiSilicon разрабатывают чипы для использования при производстве собственных смартфонов. Двое из оставшихся поставщиков, MediaTek и Unisoc, ориентированы на производство модемов для Android-смартфонов. Таким образом, Qualcomm остаётся единственной компанией, специализирующейся на производстве 5G-модемов для iOS-смартфонов.

Напомним, до 2017 года Qualcomm являлась главным поставщиком модемов для смартфонов iPhone компании Apple. Сотрудничество двух американских компаний было прекращено после того, как они подали встречные судебные иски, касающиеся патентного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Apple и Qualcomm объявили, что смогли урегулировать имеющиеся разногласия во внесудебном порядке.

Через день после этого сообщения американская компания Intel объявила об отказе от производства 5G-модемов для мобильных устройств. Ожидалось, что именно она станет главным поставщиком Apple.

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