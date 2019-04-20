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Microsoft прекратит обновление приложений для Windows 8 в июле

Техника

Приложения для Windows 8.1 будут доступны в Microsoft Store до 2023 года

Вашингтон, 20 апреля 2019, 11:47 — REGNUM  Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Администрация Microsoft уведомила разработчиков приложений о том, что новые версии программного обеспечения для устройств под управлением операционной системы Windows 8 не будут приниматься в магазин приложений Microsoft Store с 1 июля 2019 года. При этом распространение приложений для Windows 8.1 через Microsoft Store будет продолжено до 2023 года.

Напомним, операционная система Windows 8 была представлена в октябре 2012 года. Компания Microsoft прекратила поддержку этой версии операционной системы в январе 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Microsoft объявили, что обновление систем безопасности операционной системы Windows 7 будет прекращено с 14 января 2020 года.

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