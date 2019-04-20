Корабль Starliner с экипажем отправится к МКС в ноябре — СМИ

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Транспортный космический корабль CST-100 Starliner совершит первый полёт к Международной космической станции (МКС) в пилотируемом режиме в ноябре 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, первый запуск корабля CST-100 Starliner с экипажем запланирован на 1 ноября. Ожидается, что корабль состыкуется с МКС через сутки после запуска. В этом случае корабль вернётся на Землю весной 2020 года.

Планируется, что в состав первого экипажа войдут астронавты национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также сотрудник Boeing астронавт Кристофер Фергюсон.

Напомним, космический корабль CST-100 Starliner разрабатывается американской компанией Boeing с 2011 года в рамках программы развития коммерческих пилотируемых кораблей, финансируемой NASA.

Планируется, что в 2019 году будут совершены два запуска CST-100 Starliner к МКС. Первый полёт пройдёт в автоматическом режиме, второй — в пилотируемом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в NASA одобрили перенос первого испытательного запуска космического корабля CST-100 Starliner с мая на август 2019 года.

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