Microsoft выкупила разработчика операционной системы для «интернета вещей»

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Американская компания Microsoft приобрела разработчика операционной системы ThreadX Express Logic. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Компания Express Logic является разработчиком операционной системы реального времени ThreadX, предназначенной для использования на устройствах «интернета вещей» (промышленных и бытовых устройствах, оборудованных средствами подключения к беспроводным сетям передачи данных).

ThreadX является одной из самых распространённых операционных систем этого типа. Она установлена более чем на 6,2 млрд устройств, включая лампочки с датчиками движения, датчики температуры, кондиционеры и медицинские приборы.

Отмечается, что эта сделка была совершена в рамках кампании Microsoft по развитию «интернета вещей», объявленной в апреле 2018 года. Тогда в Microsoft заявили, что компания инвестирует в развитие этой технологии около $5 млрд в течение четырёх лет.

Сумма сделки по приобретению компании Express Logic не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Microsoft выкупила студии Obsidian Entertainment и inXile Entertainment, занимающиеся разработкой видеоигр.