Asus свернет производство планшетных компьютеров — СМИ

Тайбэй, , 07:45 — REGNUM Администрация тайваньской компании Asus не планирует выпуск новых моделей планшетных компьютеров. Об этом сообщает портал ePrice со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в тайваньской компании отказались от развития линейки планшетных компьютеров ZenPad. Таким образом, модель ZN380KNL серии ZenPad 8 станет последним устройством этой линейки.

Отмечается, что отказ от производства планшетных компьютеров позволит компании нарастить производство мощных смартфонов серии ZenFone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года председатель правления Asus Джонни Ши Чунчан рассказал, что администрация компании планирует отказаться от производства смартфонов недорогих моделей в пользу игровых смартфонов и устройств премиум-класса.