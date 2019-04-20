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Asus свернет производство планшетных компьютеров — СМИ

Техника

В компании отказались от развития линейки ZenPad

Тайбэй, 20 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  Администрация тайваньской компании Asus не планирует выпуск новых моделей планшетных компьютеров. Об этом сообщает портал ePrice со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в тайваньской компании отказались от развития линейки планшетных компьютеров ZenPad. Таким образом, модель ZN380KNL серии ZenPad 8 станет последним устройством этой линейки.

Отмечается, что отказ от производства планшетных компьютеров позволит компании нарастить производство мощных смартфонов серии ZenFone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года председатель правления Asus Джонни Ши Чунчан рассказал, что администрация компании планирует отказаться от производства смартфонов недорогих моделей в пользу игровых смартфонов и устройств премиум-класса.

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