Индия срочно закупает израильские противотанковые комплексы Spike

Нью-Дели, , 16:58 — REGNUM Министерство обороны Индии сделало срочный заказ на партию израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, сообщается 19 апреля на сайте armyrecognition.com.

Согласно опубликованным данным, заказ небольшой и включает 12 пусковых установок и 240 ракет.

Стоит отметить, что в 2011 году Индия планировала купить гораздо более крупную партию этих ПТРК на сумму более $500 млн, однако отказалась от этого, рассчитывая на создание отечественного противотанкового комплекса NAG.

Тем не менее индийский ПТРК NAG до сих пор не создан. Не исключено, что закупка израильских ракет Spike связана именно с этим обстоятельством.

Напомним, израильский ПТРК Spike на данный момент является одним из самых эффективных и высокотехнологичных противотанковых ракетных комплексов. Наведение ракеты на цель осуществляется в нескольких режимах, а сами ракеты оснащаются несколькими типами боеголовок, обеспечивающими уничтожение бронетехники, укреплений и инженерных сооружений, надводных кораблей и живой силы противника.

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