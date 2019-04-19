Компания Toyota анонсировала презентацию новой модели ProAce City

Бирмингем, Великобритания, , 15:38 — REGNUM Японская компания Toyota представит на выставке в Бирмингеме фургон ProAce City. Об этом 19 апреля сообщает RG.

За основу нового ProAce City взяты две французские модели — Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Фургон создан на платформе от PSA. Производить его будут на одном заводе с моделями Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Представят два варианта модели — 4,4 и 4,7 метра длиной. Однако на российском рынке авто не появятся.

У ProAce City серьезная система безопасности. Автопроизводитель снабдил новинку системой контроля усталости водителя, которая с 2022 года в ЕС станет обязательной. У фургона также появится круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения. Кроме того, в автомобиль установят систему слежения за слепыми зонами.

Под капотом «каблучка» будет дизельный либо бензиновый двигатель мощностью от 75 до 130 л. с. В качестве трансмиссии у фургона предусмотрены 5 или 6-ступенчатая «механика», а также восьмипозиционный «автомат».

Первые модели ProAce City появятся на европейском рынке в 2020 году.

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