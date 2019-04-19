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В новом дизайне Instagram может скрыть количество лайков под публикациями

Техника

В компании отметили, что это нововведение пока только тестируется

Вашингтон, 19 апреля 2019, 14:53 — REGNUM  Соцеть Instagram может убрать функцию отображения количества лайков под публикациями пользователей. Об этом 19 апреля сообщил портал TechCrunch.

https://twitter.com/wongmjane/status/1118970853654290432

То, что компания стала тестировать новый дизайн, заметила эксперт Джейн Мэнчун Вонг. Она обнаружила соответствующий код в приложении для Android. Позже представители соцсети пояснили, что этот вариант дизайна пока что является лишь внутренним прототипом и его не могут видеть обычные пользователи.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: в результате проведенного внутреннего расследования компания Facebook выяснила, что миллионы паролей пользователей Instagram хранились в незашифрованном виде. Компания уверила пользователей, что данные не были использованы ненадлежащим образом.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook: миллионы паролей Instagram хранились в незашифрованном виде

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