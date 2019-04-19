Ковентри, Великобритания, , 14:11 — REGNUM

Внедорожник Land Rover Defender будет представлен осенью 2019 года, заявил главный менеджер по связям с общественностью Jaguar Land Rover Тим Кригер в интервью порталу CarAdvice.

«У нас запланирована премьера Defender на сентябрь 2019 года, хотя клиенты не получат этот автомобиль до начала следующего года. Да, во Франкфурте Land Rover также планирует что-то представить, но о большем я пока не могу говорить», — сообщил Кригер.

Авто получит независимую подвеску с пневматическими элементами. По характеристикам ходовой части внедорожник будет схож с Land Rover Discovery 5. Стоит отметить, что новый Land Rover Defender создадут не только для бездорожья, но и для городских условий. Это сделано для того, чтобы увеличить охват потенциальных покупателей.

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