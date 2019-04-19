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Беспилотные такси могут начать работу в Москве уже в 2022 году

Техника

«Яндекс» уже провёл испытания машин

Москва, 19 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  Сервис беспилотных такси может открыться уже в 2022−23 годах, заявил 19 апреля CEO «Яндекса» Грегори Абовски на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, проходящем в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Абовски рассказал о сотрудничестве с властями Москвы, о транспортных проектах компании — такси и каршеринге. Он объявил, что через несколько лет на дорогах наступит новое время — беспилотников. «Яндекс» провёл испытания машин в Сколково, Иннополисе, Израиле и США.

«В 2022−23 году мы планируем начать сервис такси-роботов», — сказал он.

Отвечая на вопросы, Абовски добавил, что беспилотники ещё нескоро станут массовым сектором рынка такси.

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