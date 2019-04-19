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Renault получил сертификат на купе-кроссовер Arkana

Техника

ОТТС был опубликован на сайте Росстандарта

Москва, 19 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер Arkana. Документ опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Согласно информации из ОТТС, Renault Arkana будет производиться с передним и полным вариантами приводов. Машина будет доступна с 1,6-литровым мотором H4M на 114 л. с. и 150-сильным 1,3-литровым турбомотором TCe. Движки будут работать в паре с 5-позиционной либо с 6-ступенчатой «механикой». Также будет доступна модель с вариатором.

Авто оснастят модернизированным рулевым механизмом с электроусилителем, который позволит сократить усилие на парковочных скоростях на 40%. Кроме того, он изолирует руль от вибраций и ударов при проезде по неровным участкам дороги.

Комфортную езду водителю обеспечит независимая многорычажная подвеска для версий с приводом 4×4 и клиренс в 205 мм.

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