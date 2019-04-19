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Компания Hyundai представила новый седан Sonata в Нью-Йорке

Техника

Представленный на автовыставке новый седан Sonata выйдет на американский рынок с двумя двигателями

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2019, 11:07 — REGNUM  На автовыставке в Нью-Йорке южнокорейская компания Hyundai анонсировала выпуск новых модификаций Sonata, сообщается на сайте Motor1.

Представители южнокорейской компании сообщили, что представленный на автовыставке новый седан Sonata выйдет на американский рынок с двумя двигателями. Можно будет приобрести машину либо с 180-сильным 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем, либо с 191-сильным 2,5-литровым мотором. Движки новинки сочетаются с 8-позиционной коробкой «автомат».

Кроме того, сотрудники Hyundai сообщили, что модель готовит спортивную модификацию из линейки N Line, у которой доработанный 2,5-литровый мотор будет выдавать не менее 275 л. с. А для любителей прогрессивных моделей будет изготовлен гибридный вариант модели — он выйдет на рынок весной 2020 года.

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