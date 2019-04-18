Четверг, 18 Апреля 2019 года
20:57:15 МСК

Британия собирается создать беспилотную подводную лодку

Техника

Новая беспилотная субмарина должна быть способна к автономному плаванию в течение трех месяцев

Лондон, 18 апреля 2019, 20:57 — REGNUM  Королевский флот Британии хочет иметь в своем составе большую беспилотную подводную лодку, которая сможет самостоятельно действовать в течение 3 месяцев. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Британский флот объявил конкурс на разработку большого беспилотного подводного аппарата, который будет испытательной платформой для будущей технологии сверхбольших беспилотных подводных аппаратов (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicles — XLUUV).

Беспилотная подводная лодка должна быть способна к автономному плаванию в течение как минимум трех месяцев, иметь дальность действия до трех тысяч морских миль, нести полезную нагрузку объемом как минимум два кубических метра, скрытно проводить сбор разведданных, обеспечивать борьбу с подводными лодками противника.

Конкурс истекает в полдень 11 июня 2019 года. По данным министерства обороны Британии, контакт на разработку новой подводной системы будет подписан 1 августа 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить