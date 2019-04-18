Британия собирается создать беспилотную подводную лодку

Лондон, , 20:57 — REGNUM Королевский флот Британии хочет иметь в своем составе большую беспилотную подводную лодку, которая сможет самостоятельно действовать в течение 3 месяцев. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Британский флот объявил конкурс на разработку большого беспилотного подводного аппарата, который будет испытательной платформой для будущей технологии сверхбольших беспилотных подводных аппаратов (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicles — XLUUV).

Беспилотная подводная лодка должна быть способна к автономному плаванию в течение как минимум трех месяцев, иметь дальность действия до трех тысяч морских миль, нести полезную нагрузку объемом как минимум два кубических метра, скрытно проводить сбор разведданных, обеспечивать борьбу с подводными лодками противника.

Конкурс истекает в полдень 11 июня 2019 года. По данным министерства обороны Британии, контакт на разработку новой подводной системы будет подписан 1 августа 2019 года.