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Москва начнёт массовую закупку электробусов с 2021 года

Техника

Москва с 2021 года при формировании парка наземного общественного транспорта перейдёт на закупку электробусов

Москва, 18 апреля 2019, 16:17 — REGNUM  Москва с 2021 года при формировании парка наземного общественного транспорта перейдёт на закупку электробусов. Об этом 18 апреля сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, проходящем в Москве.

«Первые 80 электробусов работают на улицах города. Они нравятся москвичам. Было время, когда осторожно и скептически москвичи к нему отнеслись, но сегодня это признанный вид транспорта. Каждый год до 2021 года мы будем закупать по 300 единиц. С 2021 года, уже принято специальное постановление правительства Москвы, мы полностью перейдём в закупках только на электрический транспорт. Будем покупать около 600−800 единиц электробусов в год», — сказал Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, электробусы впервые появились на улицах столицы в сентябре 2018 года.

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