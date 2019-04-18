Шесть российских атомных крейсеров и подлодок отправят в утиль

Москва, , 10:29 — REGNUM Два тяжелых атомных ракетных крейсера и четыре атомные субмарины российского Военно-морского флота не подлежат модернизации и будут отправлены на переработку. Об этом 18 апреля пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

«Самым сенсационным станет уничтожение двух тяжелых атомных ракетных крейсеров «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», — отмечает издание.

В утиль отправят атомные подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-232 «Подольск», а также подлодку проекта «Щука» — Б-414 «Даниил Московский».

Завершить утилизацию планируется в 2021 году, она обойдется в 2,7 млрд рублей. Заменой списанным подлодкам станут атомные субмарины проекта «Борей» и многоцелевые «Ясени».

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Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов пояснил, что указанные корабли и подлодки полностью отслужили свой срок. Для своего времени они были совершенными, однако теперь в капитальном ремонте смысла нет — строительство нового корабля целесообразнее.

Так, «Адмирал Ушаков» прослужил флоту более 30 лет — с 1980 по 2002 год. Корабль «Адмирал Лазарев» законсервировали еще в 1990-х годах. В настоящее время в строю числится один корабль этого проекта — «Петр Великий».

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