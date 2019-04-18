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Журналист показал дефект складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Техника

Сотруднику Bloomberg Марку Гурману удалось попользоваться им лишь два дня

Вашингтон, 18 апреля 2019, 09:46 — REGNUM  Журналисты, которые получили возможность протестировать новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сообщили о том, что их устройства сломались после нескольких дней использования. Об этом 18 апреля сообщил телеканал CNN.

https://twitter.com/markgurman/status/1118574467255418880

В частности, с поломкой столкнулся корреспондент Bloomberg Марк Гурман, он выложил в сеть фотографии устройства, у которого вышел из строя дисплей. Журналист отметил, что его Galaxy Fold был «полностью сломан и непригоден к использованию уже через два дня». Другие журналисты пожаловались на мерцающий экран складного дисплея, а сотрудник портала The Verge Дитер Бон обнаружил нечто, что он назвал «дефектным шарниром».

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Напомним, Samsung представил Galaxy Fold 20 февраля 2019 года. В США смартфон должен поступить в продажу 26 апреля 2019 года, в ЕС — 3 мая 2019 года. Диагональ складного дисплея равна 7,3 дюймам.

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