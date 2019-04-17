У дилеров появилась обновленная версия «буханки» для бездорожья

Ульяновск, , 15:59 — REGNUM В дилерских салонах в России появилась новая версия УАЗ «Комби», известная как «буханка». Об этом 17 апреля сообщает RG.

«Буханка Трофи» предназначена для езды в сложных дорожных условиях. Авто построено на платформе УАЗ «Комби».

Обновленная «буханка» получила привод 4×4 с мостами «Спайсер» и блокировкой дифференциала. Кузов внедорожника имеет защитный окрас. На крыше авто закреплена экспедиционная корзина, а на задней двери появилась лестница.

В салоне авто сиденья имеют обивку из водоотталкивающего прочного материала. На УАЗе чёрные штампованные диски с покрышками BFGoodrich R16 225/75.

Среди новых опций, которые получила «буханка»: подогрев передних сидений, раздвижные форточки, новые ручки дверей.

Под капотом новинки 112-сильный мотор ЗМЗ-40 911 объемом 2,7 литра. Он работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач китайской компании BAIC.

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