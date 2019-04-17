Нью-Йорк, США, , 15:37 — REGNUM

Компания Hyundai представила автомобиль премиум-класса Genesis EV Mint перед открытием Нью-Йоркского международного автосалона. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Genesis Mint Concept Genesisnews

Дизайнеры из Южной Кореи, Европы и США вместе работали над созданием этого электромобиля. EV Mint может проехать без подзарядки до 321 км.

«Компания планирует превратить концептуальную модель в городской автомобиль с батарейным питанием, но план может измениться в зависимости от спроса на рынке», — сообщил исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Манфред Фицджеральд.

Вместо обычного багажника в Mint Concept предусмотрена большая полка. Доступ к задней части салона обеспечивается боковыми отверстиями в стиле ножниц. Салон электрокара достаточно просторный, чтобы в нем можно было хранить вещи. Расположенные сзади и по центру зарядные порты облегчают подключение к заправочным станциям.

Всего Hyundai представит на автосалоне в Нью-Йорке шесть моделей.

Напомним, Genesis — марка автомобилей премиум класса, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor.

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