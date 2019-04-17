Новый Cadillac CT5 оснастили полуавтономной системой вождения

Детройт, США, , 13:45 — REGNUM На Нью-Йоркской автовыставке состоялась премьера нового седана Cadillac CT5, 17 апреля сообщается на сайте Autoua.net.

Новинка, представленная на Нью-Йоркском автосалоне, заменит Cadillac CTS в модельной линейке компании.

Седан построен на модернизированной платформе Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. У Cadillac CT5 на выбор два движка: турбированный мотор на 2 литра и мощностью 240 л. с., а также твин-турбо 3.0 V6, мощность которого составляет 340 л. с. Оба мотора сочетаются с 10-скоростным «автоматом», задним приводом и опциональным полным приводом. Авто оснастили полуавтономной системой вождения, которая будет доступна за доплату.

Стиль новинки выдержан в соответствии с внешностью всей линейки модельного ряда. Однако передняя часть авто выглядит более агрессивной. Кроме того, производители оснастили машину узкой головной оптикой, вертикальными задними фонарями и большой радиаторной решеткой CT5 — этими элементами новинка напоминает концепт Escala, представленный в августе 2016 года.

Компания предлагает несколько исполнений модели CT5: Luxury, Premium Luxury и Sport. Для Luxury и Sport можно заказать пакет Platinum.

Базовое оснащение авто включает: передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, ионизатор воздуха, а также бесконтактный замок багажного отделения. Кроме того, автопроизводители снабдили новинку мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и салонным зеркалом, на которое выводится изображение с камеры заднего вида.

Читайте также: General Motors добавит к обозначениям моделей Cadillac три знака