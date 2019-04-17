Среда, 17 Апреля 2019 года
19:33:51 МСК

Студенты из Ярославля разрабатывают спортивный автомобиль

Техника

Корпус автомобиля будет напечатан на 3D принтере

Рыбинск, Ярославская область, 17 апреля 2019, 12:49 — REGNUM  Проект разработки спортивного автомобиля, реализуемый студентами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), представлен на Пятом международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство», который проходит в Рыбинске. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Многокомпонентный проект объединяет студентов, обучающихся на различных образовательных программах, специалистов университета и нацелен на создание «с нуля» спортивного автомобиля.

Работа ведется в направлении разработки ходовой части и двигателя, проектирования внешнего вида, трехмерной печати корпуса, расчета технических характеристик и создания цифровой модели, прогнозирования экономических показателей.

«Для печати корпуса изготавливается специальный 3D принтер, спроектирован цифровой двойник автомобиля, выполнены работы по дизайну и сделана масштабная модель. Команда начала воплощение в материале», — говорится в сообщении.

В мероприятиях форума принимают участие около 1300 человек из девяти стран: России, Германии, Южной Кореи, Чехии, Израиля, США, Франции, Молдавии, Белоруссии. Среди гостей — представители промышленных предприятий, топ-менеджеры государственных корпораций и холдинговых компаний, институтов развития, научно-образовательного сообщества, федеральных и региональных органов власти.

Читайте также: Студенты Ярославского политеха посетили фармацевтический завод

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить