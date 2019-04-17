Компания Porsche AG представила в Нью-Йорке спорткар последнего поколения

Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Немецкая компания Porsche AG представила серийную версию 502-сильного спорткара 911 Speedster на шоу в Нью-Йорке, 17 апреля сообщает издание Motor1.

За основу новинки взята предыдущая версия Porsche 911. Авто построено на шасси 911 GT3. Кроме того, машина оснащена динамическими опорами.

Под капотом спорткара стоит 4-литровый мотор, который благодаря доработкам выдаёт 502 л. с. Он работает с 6-позиционной «механикой». До 100 км/ч авто разгоняется за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости 308 км/ч.

911 Speedster легче базовой модели за счет складной крыши и использования углепластика в деталях кузова.

Спорткар имеет 20-дюймовые диски с центральной гайкой, за которой находятся карбон-керамические тормоза. При желании покупатель может заказать для кабриолета кондиционер — за эту дополнительную опцию платить не придется.

Салон авто украшен обивкой с контрастной красной прострочкой и вышитыми на подголовниках кресел логотипами Speedster. Модель также выделяется особыми фирменными часами Porsche.

Пока цена Porsche 911 Speedster неизвестна. Тираж автомобиля ограничен 1948 единицами.

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