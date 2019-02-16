IDC: объем всей хранимой в мире информации будет удвоен к 2023 году

Бостон, США, , 12:07 — REGNUM Объём информации, хранимой на электронных носителях, вырастет более чем в два раза в период с 2018 по 2023 год, согласно прогнозу International Data Corporation (IDC).

Эксперты международной исследовательской компании IDC составили прогноз динамики развития мировой базы информации, хранимой на электронных носителях. Ожидается, что к 2023 году совокупный объём всех мировых хранилищ данных достигнет 11,7 зеттабайт (1021 байт).

Аналитики IDC отмечают, что не более 1−2% от всей производимой информации сохраняется в течение сколько-нибудь продолжительного времени. При этом рост совокупной ёмкости мировой базы накопительных устройств растёт довольно высокими темпами. Так, в 2018 году объём этой базы был увеличен более чем на 700 эксабайт (1018 байт).

Также отмечается, что объём мировой базы хранилищ смещается от частных баз в сторону корпоративных. По оценкам IDC, к 2023 году на долю баз данных предприятий будет приходиться более трёх четвертей от общего объёма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2018 года мировые поставки накопителей на жёстких магнитных дисках (HDD) упали на 15% по сравнению с тем же кварталом 2017 года, согласно отчёту Trendfocus. Эксперты отмечают, что снижение поставок HDD связано не только с сокращение продаж компьютеров, но и с ростом популярности твердотельных накопителей (SSD).