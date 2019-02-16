СМИ узнали, когда Apple запустит сервис потокового вещания

Купертино, США, , 11:28 — REGNUM Американская компания Apple запустит собственный сервис потокового вещания в конце лета или начале осени. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Представление сервиса потокового вещания от Apple назначена на 25 марта, поэтому в СМИ появились предположения, что сервис начнёт работу уже в апреле. Однако источники, знакомые с планами компании, сообщили, что сервис будет запущен не раньше августа.

Ожидается, что одним из первых сериалов, который будет выпущен для нового сервиса потокового вещания, станет драма о закулисной жизни ведущих утренних новостей. Главные роли в первом сериале для сервиса Apple сыграют актёры Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.

Также источники рассказали, что Apple ведёт переговоры с рядом медиакомпаний о сотрудничестве в рамках нового проекта. Ожидается, что партнёрами Apple станут CBS, Viacom и HBO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года сервис потокового вещания Disney+ планирует запустить американская компания The Walt Disney Company. Эксперты посчитали, что сумма вложений Disney в проекты, связанные с потоковым вещанием, достигла отметки $1 млрд в январе 2019 года.