Эксперты прогнозируют рост рынка OLED-дисплеев в 2019 году

Сеул, , 09:24 — REGNUM Выручка от продаж OLED-дисплеев в 2019 году достигнет $32,2 млрд, согласно прогнозу компании UBI Research.

Аналитики UBI Research отмечают, что в 2018 года совокупная выручка от продаж дисплеев на органических светодиодах (OLED) составила $28,3 млрд, что на 7,1% больше, чем годом ранее. В целом 2018 год оказался гораздо хуже для рынка, чем предыдущий, так как в 2017 году продажи выросли на 58,7%. Сокращение темпов роста объясняется замедлением внедрения OLED-дисплеев при производстве смартфонов, а также колебаниями продаж дисплеев южнокорейской компании Samsung.

Эксперты прогнозируют, что темпы роста поставок OLED-дисплеев в 2019 году увеличатся, и рынок вырастет на 13,8% по сравнению с 2018 годом, на что повлияет несколько факторов. Так, ожидается, что в этом году увеличится запрос на гибкие OLED-дисплеи, а со второго полугодия ожидается рост поставок дисплеев на органических светодиодов для 8K-телевизоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи приняло решение о признании технологии производства OLED-дисплеев «базовой национальной технологией». Теперь для экспорта этой технологии или продажи доли компаний, владеющих ею, потребуется получить специальное разрешение от южнокорейского правительства.