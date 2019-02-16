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СМИ: Apple выпустит красный iPhone XS специально для Китая

Техника

IPhone XS и iPhone XS Max на китайском рынке появятся в специальной расцветке «China Red»

СМИ: Apple выпустит красный iPhone XS специально для Китая
Aaron Yoo
IPhone

Пекин, 16 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  В марте на рынке Китая появятся смартфоны компании Apple iPhone XS и iPhone XS Max в эксклюзивном цвете «China Red». Об этом сообщает Wccftech.

Издание узнало о планах компании по выпуску смартфонов iPhone последней модели в специальном цвете для китайского рынка из сообщений сотрудников сборочных цехов компаний-партнёров Apple в Ките.

Эксперты считают, что решение о выпуске смартфонов в расцветке «China Red» связано с желанием Apple сохранить позиции на китайском рынке смартфонов на фоне скорого выхода новых флагманских моделей основных конкурентов — компаний Huawei и Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года глава Apple Тим Кук заявил о снижении уровня прогнозируемого дохода компании в связи с сокращением продаж смартфонов iPhone в Китае.

Отметим, что согласно отчёту компании Strategy Analytics, в четвёртом квартале 2018 года продажи смартфонов в Китае упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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