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Метрополитен Пекина прирастет еще тремя линиями метров в 2019 году

Техника

Общая протяженность всех линий пекинского метро составит 699,3 км к концу 2019 года

Метрополитен Пекина прирастет еще тремя линиями метров в 2019 году
kanegen
Пекинское метро

Пекин, 16 февраля 2019, 07:51 — REGNUM  Еще три городские линии метро будут введены в эксплуатацию в Пекине в 2019 году, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии по транспорту, передает 15 февраля агентство Синьхуа.

По завершению строительства линии метро до нового аэропорта Пекина, расширения Седьмой Линии восточного направления и линии Баотун, общая протяженность всех линий пекинского метро составит 699,3 км к концу 2019 года, что значительно больше нынешних 636,9 км, отметили в комиссии.

В 2019 году будет вестись работа над еще 14 линиями или участками линий метро общей протяженностью 252,3 км. В настоящее время в Пекине действует 22 линии метро, при этом из них три были открыты буквальной в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, уже прошли отладку автоматизированные линии метро, соединяющие центр Пекина с новейшим аэропортом Дасин, который расположен в 46 км от центра Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: Автоматизированные линии метро до новейшего аэропорта Пекина прошли отладку

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Строительство метрополитена
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