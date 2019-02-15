ВМС США заказали партию беспилотных подлодок Echo Voyager

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM ВМС США и компания Boeing заключили контракт на постройку четырех беспилотных подводных лодок Echo Voyager, сообщает 15 февраля Warspot со ссылкой на пресс-службу Военно-морского института ВМС США.

Четыре 15-метровых подводных беспилотника будут построены корпорацией Boeing за $43 млн.

В рамках проекта Orca Extra-Large Unmanned Underwater vehicle (XLUUV) прошел конкурс, в котором участвовали проекты корпораций Lockheed Martin и Boeing. Тендер был выигран последней, предложившей подводный дрон Echo Voyager.

Главным требованием к дрону являлось наличие грузового отсека объемом не менее девяти кубических метров, в котором можно разместить вооружение или разведывательное оборудование.

Сообщается, что Echo Voyager способен преодолеть без дозаправки 6500 миль, а его модульная конструкция позволяет оперативно переоборудовать аппарат для выполнения самых разных боевых задач.

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