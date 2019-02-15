В США изготовлена первая ядерная боеголовка малой мощности

Вашингтон, , 16:34 — REGNUM В США на военном заводе Pantax в штате Техас изготовлена первая ядерная боеголовка малой мощности для ракет Trident II (D5), сообщает 15 февраля ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на представителя Национального управления по ядерной безопасности США.

Боеголовки этого типа предназначены для установки на межконтинентальных баллистических ракетах Trident II (D5), которыми вооружены стратегические атомные подлодки ВМС США.

Представитель Национального управления по ядерной безопасности Джон Эванс сообщил, что окончательная проверка конструкции изделия будет закончена в феврале текущего года. После этого начнется процедура передачи боеголовки ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в США заявили о планах производства ядерных боеголовок малой мощности W76−2 мощностью 5−6 килотонн. Количество не разглашается.

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