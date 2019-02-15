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Названы самые полезные опции автомобиля

Техника

Первую строчку рейтинга занял обогрев лобового стекла

Москва, 15 февраля 2019, 15:59 — REGNUM  Самые полезные опции в автомобиле назвали российские автолюбители. Эксперты аналитического агентства «Автостат» в ноябре 2018 года опросили более 1,8 тыс. водителей транспортных средств и составили соответствующий рейтинг.

Согласно результатам исследования, первую строчку рейтинга занял обогрев лобового стекла, его результат — 4,68 балла из 5 возможных. Система автозапуска двигателя, которая набрала 4,58 балла, заняла второе место. Третью строчку разделили такие опции, как парктроник и дополнительные подушки безопасности (по 4,55 балла).

В топ-10 самых полезных опций также попали обогрев сидений, полноразмерное запасное колесо, система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля.

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