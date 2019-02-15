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Honor V20 против Xiaomi Mi 9 — Кто мощнее?

Техника

Владелец компании Honor публично высмеяла «боевого ангела» Xiaomi Mi 9

Пекин, 15 февраля 2019, 15:57 — REGNUM  Владелец компании Honor ответил на заявление компании Xiaomi о том что их телефон Xiaomi Mi 9 «боевого ангела» самый лучший саркастическим высказыванием, 15 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

В ответ на заявление директора Xiaomi Лей Цзунь, который объяснил почему для телефона Xiaomi Mi 9 выбран слоган «боевой ангел», глава бренда Honor Сюн Цзюньминь ответил, что в настоящее время на рынке нет реального продукта, который мог бы конкурировать с Honor V20.

«Вы знаете, почему мы считаем Honor V20 эталоном технологий? Он не использует боевой слоган (внутреннее название Xiaomi Mi 9 — «Боевой ангел»), однако в нем применены современные технологии, которые позволяют смартфоны быть на передовой индустрии. Он получил врезанную в экран фронтальную камеру, времяпролетную камеру ToF, поддержку технологии Link Turbo, которая позволяет одновременно загружать данные по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости, поддержку облачных сервисов и прочие технологии», — заявил Сюн Цзюньминь.

Вполне возможно, что перпалка между Honor и Xiaomi продолжится.

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