Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:49:49 МСК

Новая серия «Доктора Кто» выйдет в VR

Техника

Фанаты смогут поучаствовать в особом игровом эпизоде

Вашингтон, 15 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  Вместо новых серий культового британского сериала «Доктор Кто» компания-разработчик BBC готовит инновационное решение на стыке кинематографа и технологий виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Вскоре фанаты смогут поучаствовать в особом игровом эпизоде «Побег»: он будет длиться 12 минут, а в качестве главного героя выступит анимированная версия Джоди Уиттекер, Тринадцатого Доктора.

Эпизод будет доступен исключительно при использовании VR-платформ и позволит зрителям оказаться в виртуальной модели ТАРДИС — машины для путешествий во времени. Разработкой игры-серии занялась компания Passion Animation Studios: прежде она прославилась выпуском клипов для музыкальной группы Gorillaz. Режиссером проекта выступит Матиас Челебург. Подробная информация о выпуске серии обещает выйти в ближайшие месяцы.

Это не первый опыт, когда BBC выпускает оригинальные серии «Доктора Кто». В 2017 году они выпустили игру «Доктор Кто: Time Vortex VR» с 360-градусным обзором, разработанную для мобильных платформ.

«Доктор Кто» — многосерийная эпопея о Повелителях времени, перемещающихся в пространстве ради спасения Вселенной. Сериал выходит в эфир уже более полувека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске освоили сборку образовательных модулей с технологиями VR/AR

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Технологии виртуальной реальности
  •  
  •  
  •  
  •  
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить