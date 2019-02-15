Новая серия «Доктора Кто» выйдет в VR

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Вместо новых серий культового британского сериала «Доктор Кто» компания-разработчик BBC готовит инновационное решение на стыке кинематографа и технологий виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Вскоре фанаты смогут поучаствовать в особом игровом эпизоде «Побег»: он будет длиться 12 минут, а в качестве главного героя выступит анимированная версия Джоди Уиттекер, Тринадцатого Доктора.

Эпизод будет доступен исключительно при использовании VR-платформ и позволит зрителям оказаться в виртуальной модели ТАРДИС — машины для путешествий во времени. Разработкой игры-серии занялась компания Passion Animation Studios: прежде она прославилась выпуском клипов для музыкальной группы Gorillaz. Режиссером проекта выступит Матиас Челебург. Подробная информация о выпуске серии обещает выйти в ближайшие месяцы.

Это не первый опыт, когда BBC выпускает оригинальные серии «Доктора Кто». В 2017 году они выпустили игру «Доктор Кто: Time Vortex VR» с 360-градусным обзором, разработанную для мобильных платформ.

«Доктор Кто» — многосерийная эпопея о Повелителях времени, перемещающихся в пространстве ради спасения Вселенной. Сериал выходит в эфир уже более полувека.

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