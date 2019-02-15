Xiaomi Mi Note 4 станет первым на 100% безрамочным смартфоном марки

Пекин, , 14:31 — REGNUM Первой моделью Xiaomi получившей экран, загнутый на все 4 стороны станет смартфон Xiaomi Mi Note 4. Об этом 14 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

Первый на 100% безрамочный смартфон Xiaomi заметно отличается от своих предшественников в дизайне. Его экран загнут на все четыре кромки корпуса, что делает модель приятной для глаза и на ощупь. Не известно как именно будет решена проблема с фронтальной камерой. Ожидается, что она будет разрешением 12 Мп. На задней стеклянной панели смартфона будет двойная горизонтальная камера с датчиками разрешением 20 и 12 Мп. Будет два варианта конфигурации смартфона. Первый включает в себя 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на накопителе, а второй 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на накопителе. На Xiaomi Mi Note 4 будет функция распознавания лиц и быстрая зарядка. Представят новинку во втором квартале 2019 года. В продаже смартфон может появится в мае. Стоить Xiaomi Mi Note будет 4 428 долларов.

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