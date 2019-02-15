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«Нива» получит модную приборную панель

Техника

Когда автомобиль с обновленной приборной панелью появятся в продаже не сообщается

Тольятти, Самарская область, 15 февраля 2019, 14:04 — REGNUM  В сети появилось фото с обновленной панелью приборов «Нивы». Опубликовал снимок 14 февраля портал MassCars.ru.

Передняя панель LADA 4×4 станет более яркой и удобной для пользования. Конфигурация панели осталась прежней. Изменению подверглись только цвета и шрифты, используемые на шкалах. Теперь вместо светло-желтого или белого оттенка шкалы будут оранжевого цвета. Этот же цвет для шкал приборов используется в современном модельном ряде LADA.

На этой панели «АвтоВАЗ» окрасил стрелки приборов в яркий оранжевый цвет. Цифры на шкалах станут крупнее, а их цвет останется белыми. Когда автомобили с обновленной панелью приборов появятся в продаже неизвестно.

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