Тайбэй, , 11:36 — REGNUM На 50% упала цена SSD-накопителей в 2018 году, 14 февраля пишет ежедневная газета DigiTimes.

По информации издания, цены на SSD-накопители в 2018 году упали на 50%. Газета сообщает, что падение стоимости на них продолжится и в этом году.

Удешевление флеш-накопителя связано с пересыщением рынка этим продуктом. Сейчас SSD объемом 1 ТБ продают в среднем за 10 тыс. рублей. В начале прошлого года флеш-накопители с таким объем памяти стоили около 18 тыс. рублей.

В первом квартале 2019 года цены продолжат последовательно снижаться более чем на 15% До конца года стоимость SSD может упасть в два раза. Это связано в том числе и с тем, что в производство модулей памяти для SSD ведется большое инвестирование, что приведет к значительному удешевлению памяти.

Подешевела и оперативная память. Модуль на 8 ГБ стоит в районе 4 тыс. рублей. По данным издания стали реже покупать и ОЗУ DDR4. Она тоже скоро начнет дешеветь.

Читайте также: Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD