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Цены на SSD-накопители в 2018 году упали на 50%

Техника

В 2019 году SSD-накопители продолжат дешеветь

Тайбэй, 15 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  На 50% упала цена SSD-накопителей в 2018 году, 14 февраля пишет ежедневная газета DigiTimes.

По информации издания, цены на SSD-накопители в 2018 году упали на 50%. Газета сообщает, что падение стоимости на них продолжится и в этом году.

Удешевление флеш-накопителя связано с пересыщением рынка этим продуктом. Сейчас SSD объемом 1 ТБ продают в среднем за 10 тыс. рублей. В начале прошлого года флеш-накопители с таким объем памяти стоили около 18 тыс. рублей.

В первом квартале 2019 года цены продолжат последовательно снижаться более чем на 15% До конца года стоимость SSD может упасть в два раза. Это связано в том числе и с тем, что в производство модулей памяти для SSD ведется большое инвестирование, что приведет к значительному удешевлению памяти.

Подешевела и оперативная память. Модуль на 8 ГБ стоит в районе 4 тыс. рублей. По данным издания стали реже покупать и ОЗУ DDR4. Она тоже скоро начнет дешеветь.

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