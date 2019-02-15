Выход российских космонавтов в открытый космос назначен на май

Москва, , 11:22 — REGNUM Очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) российские космонавты совершат в мае 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ракетно-космической корпорации «Энергия».

"На май текущего года намечен выход в открытый космос (ВКД-46) из российского сегмента МКС», — отметил руководитель научно-технического центра корпорации Дмитрий Калашников.

Также он подчеркнул, что наземный комплекс и персонал управления полетом готовы к запуску к МКС корабля «Союз МС-12».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле к МКС будет запущено три грузовых космических корабля: российский «Прогресс МС-11» и американские Dragon и Cygnus.

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