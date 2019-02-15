Китайский Синьцзян вложит $1,48 млрд в развитие железных дорог региона

Урумчи, Китай, , 11:18 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вложит более 10 млрд юаней ($1,48 млрд) на строительство железных дорог в 2019 году, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

Инвестиции будут направлены на ключевые железнодорожные проекты, включая линию, связывающую округ Хотан с уездом Жуоцян в Баянгол-Монгольском автономном округе, сообщили в местной администрации регионального развития и реформы. Строительство железной дороги началось в декабре 2018 года и продлится три с половиной года. Линия разработана в качестве части железнодорожной сети бассейна реки Тарим.

Отметим, что административные центры всех районов и 75% районов уездного уровня в Синьцзяне будут уже к 2020 году получат железнодорожную инфраструктуру, если верить плану строительства транспортной инфраструктуры Синьцзяна на 2016 — 2030 годы.

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