Avenir Telecom представила супер-емкий смартфон

Париж, , 11:18 — REGNUM Компания Avenir Telecom представила смартфон Energizer Power Max P18K Pop, особенностью которого является мощный аккумулятор, 14 февраля сообщается на сайте 3dnews.ru.

Основной особенностью смартфона является мощнейший аккумулятор с емкостью 18 000 мА·ч, что в 6,7 раз выше, чем у iPhone XS. Такой аккумулятор даст возможность пользователям неделями пользоваться гаджетом без подзарядки.

Вес гаджета неизвестен. Но есть информация, что Energizer Power Max P18K Pop будет оснащен процессором MediaTek Helio P70. Он объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц. Графики будет обрабатывать ускоритель ARM Mali-G72 MP3. У новинки — 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Смартфон оснастили адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth.

Выдвижная фронтальная камера-перископ — отличительная особенность модели. Камера содержит два датчика — с 16 млн и 2 млн пикселей. С обратной стороны корпуса расположена тройная камера с сенсорами на 12 млн, 5 млн и 2 млн пикселей.

Новинка оборудована 6,2-дюймовым дисплеем формата Full HD+.

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