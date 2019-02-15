Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

Москва, , 11:05 — REGNUM В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники.

Данную работу ведёт департамент информационных технологий Москвы. Источники уточняют, что говорить о деталях и результатах пока рано.

«ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности», — сообщили изданию в департаменте.

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Как сообщало ИА REGNUM, технология распознавания лиц используется в городской системе видеонаблюдения. Уже сейчас она внедрена в метро Москвы.

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше 7 тысяч камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тысяч камер, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что полностью система будет создана в российской столице в 2019 году.

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