Журналист случайно снял на АвтоВАЗе новинку завода

Тольятти, Самарская область, , 09:47 — REGNUM Секретную модель автомобиля завода АвтоВАЗ сняли на конвейере предприятия журналисты программы «Чудо техники». Видео доступно в видеохостинге YouTube.

В 13-минутном видео «Как делают автомобили LADA» новинка демонстрируется на 11-й минуте. Однако длина обзора всего десять секунд. Кроме того, для сохранения коммерческой тайны журналистам пришлось размыть изображение новинки пикселями.

«Вам просили не показывать, но скоро обязательно узнаете, что к чему», — сказал ведущий обзор репортер.

Предполагается, что попавшая в кадр модель минивэна — Lada Van. Ранее сообщалось, что производитель планирует наладить выпуск этой модели в рамках специнвестконтракта.

По предварительной информации, Lada Van может появиться на российских рынках до 2020 года. Напомним, что в 2018 году АвтоВАЗ продал в России более 360 тыс. автомобилей Lada, а за рубежом — более 38 тыс. Первое место по продажам в России заняла Vesta — около 108 тыс. машин, Lada Granta разошлась — 106 тыс. единиц.

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