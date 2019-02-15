Изображение китайского смартфона Mi 9 появилось в сети

Пекин, , 09:11 — REGNUM Рендерные изображения смартфона Mi 9 выложил в социальной сети Weibo генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Смартфон будет доступен в различных цветах. Одна из версий — Sky Blue будет менять окраску в зависимости от угла зрения.

На обратной стороне корпуса Mi 9 расположена тройная основная камера, которая объединяет 48-мегапиксельный датчик и сенсор с 12 млн пикселей и модуль ToF (Time of Flight) для получения данных о глубине сцены.

Порт USB Type-C будет находится в нижней части корпуса устройства. Предполагается, что модель будет с аккумуляторной батареей емкостью 3500 мА·ч.

Возможно, что смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 855 (восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640).

Что касается дисплея, то вероятно это будет 6,4-дюймовый AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Сообщается о наличии у модели 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Анонс смартфона Mi 9 состоится 20 февраля.

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