В NASA прокомментировали создание лунного «Союза»

Москва, , 08:56 — REGNUM В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полагают, что российские космические корабли «Союз» могут представлять ценность в качестве резервной системы для доставки людей и грузов на Луну. Об этом сообщили в NASA.

«Применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — цитирует ТАСС слова представителя NASA.

Так в агентстве прокомментировали слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке «лунной» модификации «Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что американская сторона не намерена выделять средства для разработки версии космического корабля «Союз», способного достичь Луны.

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