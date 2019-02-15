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В NASA прокомментировали создание лунного «Союза»

Техника

Применение альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для освоения естественного спутника Земли

Москва, 15 февраля 2019, 08:56 — REGNUM  В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полагают, что российские космические корабли «Союз» могут представлять ценность в качестве резервной системы для доставки людей и грузов на Луну. Об этом сообщили в NASA.

«Применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — цитирует ТАСС слова представителя NASA.

Так в агентстве прокомментировали слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке «лунной» модификации «Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что американская сторона не намерена выделять средства для разработки версии космического корабля «Союз», способного достичь Луны.

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