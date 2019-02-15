Запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb состоится 27 февраля — СМИ

Москва, , 08:47 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 27 февраля, сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск планируется на 27 февраля в 3:37 мск или 26 февраля в 21:37 по местному времени», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск был запланирован на 20 февраля, однако позже его перенесли на 22 февраля из-за обнаружения трещины в разгонном блоке «Фрегат».

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» должна вывести на орбиту первые шесть спутников OneWeb в рамках проекта компании по созданию сети спутников, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.

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