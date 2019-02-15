Пятница, 15 Февраля 2019 года
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WhatsApp станет изучать интересы пользователей

Техника

Это позволит располагать статусы по релевантности

Вашингтон, 15 февраля 2019, 07:31 — REGNUM  Для того, чтобы определить какие статусы будут интересны конкретному пользователю WhatsApp начнет отслеживать контакты и интересы пользователей. Об этом 14 февраля сообщили на сайте «Российской газеты».

Информация об интересах и контактах пользователя приложению нужны для того, чтобы отображать статусы коротких пользовательских видео по релевантности, то есть по интересам пользователя. Ранее они располагались в хронологическом порядке.

Для определения интересов конкретного человека WhatsApp начнет отслеживать, с кем он чаще всего общается и какие видео чаще смотрит. Так будет собираться информация, на основе которой алгоритм будет определять порядок отображения статусов.

В WhatsApp сообщили, что данные о пользовательской активности будет храниться на устройстве, а не на серверах компании. Таким образом минимизируются риски утечки личных данных пользователей.

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