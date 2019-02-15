Пекин, , 04:05 — REGNUM Китай вышел в лидеры по объему обрабатываемых данных и обогнал США, следует из отчета компании International Data Corporation, подготовленного совместно с компанией Seagate.

В настоящее время объем собираемых и обрабатываемых данных в Китае составляет 7,6 зеттабайт (один зеттабайт равен примерно триллиону гигабайт). У США тот же показатель составляет 6,9 зеттабайт. Согласно прогнозу, к 2025 году эти показатели увеличатся стремительно и Китай окончательно уйдет в отрыв от ближайших конкурентов. Это связывают с внедрением в стране новых технологий, таких как сети 5G.

Прогнозируется, что Китай будет ежегодно опережать общемировые показатели роста объемов обработки данных на 3%. Всего к 2025 году объем создаваемых новых данных в мире увеличится до 165 зеттабайт. В 2018 году этот показатель был равен 33 зеттабайтам. Предполагается, что главными источниками роста количества информации станут развлекательные платформы, различные вещи, подключенные к интернету, и материалы видеонаблюдения.