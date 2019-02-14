В YouTube появилось видео испытания «жигулей» с четырьмя двигателями

Москва, , 15:07 — REGNUM Испытание отечественного авто с четырьмя моторами и восемью колесами попало на канал YouTube.

Опубликованное 11 февраля видео уже собрало 198 800 просмотров. На видео новосибирские испытатели из «Гараж 54» проводят испытание своего творения. Однако тест-драйв прошел неудачно. У чудо-машины из-за перегазовки развалились трамблеры.

Просмотревшие видео автолюбители посчитали, что идея конструкторов, ездить на машине с четырьмя работающими двигателями рискованная. Ведь самодельная конструкция может развалиться на ходу, учитывая какую большую нагрузку принимает на себя передняя ось. Многие автолюбители в комментариях к видео предлагали поставить на машину дополнительную коробку передач.

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