Индия в срочном порядке закупает российские МиГ-29

Нью-Дели, , 14:52 — REGNUM Индия намерена приобрести у России партию многоцелевых истребителей МиГ-29. Причём сделать это в срочном порядке, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

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Такая спешка объясняется острой нехваткой самолётов истребительной авиации в Военно-воздушных силах Индии. В правительстве Индии заявили, что в январе 2019 года уже начали переговоры с Москвой об условиях поставок.

Всего Индия планирует закупить 21 российский МиГ-29. Стоимость одного такого истребителя составит $40,2 млн, общая сумма контракта превысит $846 млн. В эту сумму войдут не только самолёты. Контрактом предусматривается и поставка вооружения для истребителей, и обучение персонала и пилотов.

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Закупка 21 самолёта, которые могут быть поставлены в относительно короткие сроки, позволит сформировать ещё одну эскадрилью МиГ-29 в дополнение к трём уже имеющимся. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Индия заявила о намерении приобрести для индийских ВМС 57 иностранных истребителей. При этом производитель и модель не уточнялись. Индийским Военно-морским силам уже предложено несколько вариантов иностранных палубных истребителей. Среди них американский F-18 Super Hornet, шведский Saab Gripen, французский Dassault Rafale и российский МиГ-29К.