Разрабатываемый в ЦАГИ самолет «Головастик» испытан на малых скоростях

Жуковский, Московская область, , 11:39 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского провели аэродинамические испытания нового крыла перспективного самолета «Головастик» на малых скоростях. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба института.

По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ЦАГИ Анатолия Болсуновского, для самолетов подобного класса хорошие взлетно-посадочные характеристики не менее важны, чем крейсерские, так как это позволяет сократить требуемую длину взлётно-посадочной полосы и, следовательно, расширить географию полетов.

Отмечается, что модель испытывалась в большой трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ при скорости, соответствующей режимам взлета и посадки при числе Маха 0,2. Проведенные тесты подтвердили предварительные расчетные оценки несущих характеристик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перспективный реактивный административный самолет с дозвуковой скоростью «Головастик» сможет преодолевать расстояние 4200 км с тремя пассажирами на борту и 3200 км — с шестью. Его максимальный вес составляет 6000 кг.

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