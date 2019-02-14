Самые большие в мире самолёты A380 перестанут производить к 2021 году

Амстердам, , 10:03 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет компания Airbus перестанет производить самые большие в мире пассажирские авиалайнеры. Такое решение было принято компаний в связи с «отсутствием основания для поддержания производства» двухпалубного самолёта A380, сообщается на сайте Airbus.

В компании пояснили, что этому предшествовало намерение авиакомпании Emirates сократить свой заказ на эти самолёты с 162 до 123 бортов.

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«В результате этого решения у нас нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы», — отметил генеральный директор компании Том Эндерс.

Он уточнил, что поставки А380 будут завершены в 2021 году. При этом, по его словам, компания продолжит осуществлять техническую поддержку уже находящихся в эксплуатации А380.

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«Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, Airbus, конечно, будет оказывать полную поддержку операторам A380», — отметил Эндерс.

Добавим, что на фоне сокращения Emirates заказов самолётов А380 компания намерена заказать 40 лайнеров A330−900 и 30 лайнеров A350−900 из новейшего поколения гибких широкофюзеляжных самолетов Airbus.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380−800 впервые прилетел в петербургский аэропорт «Пулково» вечером 25 октября 2018 года. Рейс авиакомпании Emirates прибыл из Дубая.

Напомним, двухпалубный широкофюзеляжный самолёт Airbus A380−800 имеет трёхклассную компоновку и рассчитан на перевозку 519 пассажиров. Первый класс на самолете — это 14 персональных кают, также есть 76 мест в бизнес-классе и 429 кресел в салоне экономического класса.

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