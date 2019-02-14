В Тюмени нашли решение проблемы разряженного в мороз аккумулятора

Тюмень, , 09:49 — REGNUM Специалисты Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали плату, которая позволит поддерживать аккумулятор автомобиля в рабочем состоянии при любых погодных условиях, сообщает 14 февраля пресс-служба вуза.

Для проведения испытаний был разработан специальный лабораторный стенд, который позволяет смоделировать работу автомобиля и произвести необходимые измерения.

«Мы взяли два новых, идентичных аккумулятора. При температуре воздуха в минус 30 градусов один из них начал свою работу в обычном режиме, другой — с использованием нашей специальной платы, — сообщил руководитель Центра робототехники Студенческой инновационной платформы ТИУ Вадим Костин. — В итоге напряжение первого упало очень низко, порядка нескольких вольт, напряжение второго осталось близко к 12 вольтам, то есть к номиналу. Это доказывает, что наша плата работает. При этом даже по внешнему состоянию видно, что первый аккумулятор замёрз и покрылся изморозью, а подключённый к плате остался в рабочем состоянии».

Отмечается, что в настоящее время «чудо-плата» является лабораторным образцом и имеет довольно большие габариты. Разработчики обещают, что промышленный образец и серийная модель будут более компактны.

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