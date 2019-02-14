В Третьяковке появилась новая система охраны картин

Анапа, Краснодарский край, , 09:02 — REGNUM После инцидента с кражей картины живописца Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Третьяковской галерее появилась обновленная система охраны культурных ценностей. Об этом заявил исполнительный директор ГК «Стрелец» Михаил Левчук.

В ходе посещения военного технополиса «ЭРА» в Анапе вице-премьеру Юрию Борисову была продемонстрирована новая система охраны от краж. По словам Левчука, датчики уже установлены в Третьяковской галерее.

Также он отметил, что новая система представляет из себя комплекс из датчиков, которые устанавливаются на картинах и специальных браслетов, которые носят смотрители музея.

В случае прикосновения к картине сигнал приходит на браслет, после чего сотрудник музея получает сообщение о том, какую именно картину «потревожили» и может включить сигнал тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что допустившая кражу картины русского живописца Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» музейный смотритель была уволена.

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